Роберт Паттинсон в космосе: Розыгрыш билетов на показ фильма «Высшее общество»

Дата окончания викторины: 8 апреля 2019 10:26
Посмотрите первыми новую фантастическую драму с Робертом Паттинсоном в главной роли!

9 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы фантастической драмы «Высшее общество».

Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель – ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин – преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на показ.

Победителей определит наш робот 8 апреля.

Детали мероприятия в Москве:

9 апреля, Формула Кино ЦДМ (на Лубянке), в 20.00. Показ фильма в дубляже.

После показа состоится дискуссия с кинокритиком Егором Москвитиным и актером дубляжа Александром Гаврилиным (русский голос Паттинсона)

Детали мероприятия в Санкт-Петербурге:

9 апреля, Формула Кино Галерея, в 20.00. Показ фильма с субтитрами.

После показа состоится дискуссия с главным редактором Киноафиши Татьяной Шороховой и кинокритиком Марией Кувшиновой.

Победители:

kos8256@*** dian-girl@*** olg_kog@*** larulea@***

