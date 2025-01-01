Роберт Паттинсон в космосе: Розыгрыш билетов на показ фильма «Высшее общество»
Посмотрите первыми новую фантастическую драму с Робертом Паттинсоном в главной роли!
9 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы фантастической драмы «Высшее общество».
Где-то за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию. Его цель – ближайшая к Земле черная дыра. На его борту команда молодых мужчин и женщин – преступников, приговоренных к пожизненному заключению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся от любви и интимных отношений. Обманным путем его семя вживляется одной из космических узниц. Рождается девочка, которой суждено изменить жизнь героя…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на показ.
Победителей определит наш робот 8 апреля.
Детали мероприятия в Москве:
9 апреля, Формула Кино ЦДМ (на Лубянке), в 20.00. Показ фильма в дубляже.
После показа состоится дискуссия с кинокритиком Егором Москвитиным и актером дубляжа Александром Гаврилиным (русский голос Паттинсона)
Детали мероприятия в Санкт-Петербурге:
9 апреля, Формула Кино Галерея, в 20.00. Показ фильма с субтитрами.
После показа состоится дискуссия с главным редактором Киноафиши Татьяной Шороховой и кинокритиком Марией Кувшиновой.
Победители:
kos8256@*** dian-girl@*** olg_kog@*** larulea@***