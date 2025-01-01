Меню
Дата окончания викторины: 1 апреля 2019 10:34
Цирк приехал: Разыгрываем призы к фильму «Дамбо»

Летающий слонёнок Дамбо и Киноафиша раздают подарки за правильные ответы!

28 марта в прокат выходит новый фильм Тима Бёртона «Дамбо» с Колином Фарреллом и Евой Грин в главных ролях.

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».

Участвуйте в нашей викторине и выиграйте один из призов к фильму - мешок для обуви, блокнот или значок!

Победителей определит наш робот 1 апреля.

Победители:

messi-ze***@mail.ru androme***@mail.ru lyaskon***@mail.ru holmes.diana2***@gmail.com sflorensk***@yandex.ru kno***@rambler.ru

Викторина окончена
