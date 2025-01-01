Хотите послушать, как поёт Натали Портман? Разыгрываем билеты на показ фильма «Vox Lux»

5 марта в 20:00 на «Лендоке» пройдет предпремьерный показ музыкального триллера «Vox Lux» с Натали Портман и Джудом Лоу в главных ролях.

Максим Заговора, журналист телеканала Кино ТВ, представит Vox Lux зрителям и проведет обсуждение после просмотра.

В конце 1990-х прилежная ученица со способностями к музыке Селеста чудом выживает во время трагедии, когда ее одноклассник устраивает в школе стрельбу. Двадцать лет спустя Селеста — популярная во всем мире певица, которая обязана своим скандальным успехом неизлечимой психологической травме.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте билеты на показ!

Наш робот определит победителей 4 марта.

Победители:

vitaliniolo@*** messi-zenit@***