Один из самых страшных фильмов всех времен: Разыгрываем билеты на триллер Ридли Скотта «Чужой»
Легендарный фильм «Чужой» Ридли Скотта снова в кинопрокате!
В честь 40-летия эпохального фильма «Чужой» компания «Иноекино» возвращает научно-фантастическую классику Ридли Скотта на большие экраны нашей страны, тем самым присоединяясь к мировому перезапуску фильма в кинопрокат. Фильм будет выпущен в новейшей 4К-реставрации кинотеатральной версии на языке оригинала с русскими субтитрами.
Космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал SOS. Загадочное внеземное существо, меняющее свой облик, проникает на корабль, безжалостно и изобретательно уничтожает членов экипажа. В живых остается только лейтенант Рипли, женщина, которая доказала, что человеческий мозг - самое страшное оружие.
Детали показа в Москве:
2 марта в 19.00 в КАРО 11 Октябрь
Детали показов в Санкт-Петербурге:
2 марта в 19.00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс»
3 марта в 15.30 в кинотеатре «Аврора»
