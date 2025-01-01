Один из самых страшных фильмов всех времен: Разыгрываем билеты на триллер Ридли Скотта «Чужой»

В честь 40-летия эпохального фильма «Чужой» компания «Иноекино» возвращает научно-фантастическую классику Ридли Скотта на большие экраны нашей страны, тем самым присоединяясь к мировому перезапуску фильма в кинопрокат. Фильм будет выпущен в новейшей 4К-реставрации кинотеатральной версии на языке оригинала с русскими субтитрами.

Космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал SOS. Загадочное внеземное существо, меняющее свой облик, проникает на корабль, безжалостно и изобретательно уничтожает членов экипажа. В живых остается только лейтенант Рипли, женщина, которая доказала, что человеческий мозг - самое страшное оружие.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на один из спецпоказов в Москве или Санкт-Петербурге! Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Детали показа в Москве:

2 марта в 19.00 в КАРО 11 Октябрь

Детали показов в Санкт-Петербурге:

2 марта в 19.00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс»

3 марта в 15.30 в кинотеатре «Аврора»

Победителей определит наш робот 1 марта.

Победители:

