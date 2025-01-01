Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Один из самых страшных фильмов всех времен: Разыгрываем билеты на триллер Ридли Скотта «Чужой»

Один из самых страшных фильмов всех времен: Разыгрываем билеты на триллер Ридли Скотта «Чужой»

Дата окончания викторины: 1 марта 2019 11:03
Один из самых страшных фильмов всех времен: Разыгрываем билеты на триллер Ридли Скотта «Чужой»

Легендарный фильм «Чужой» Ридли Скотта снова в кинопрокате!

В честь 40-летия эпохального фильма «Чужой» компания «Иноекино» возвращает научно-фантастическую классику Ридли Скотта на большие экраны нашей страны, тем самым присоединяясь к мировому перезапуску фильма в кинопрокат. Фильм будет выпущен в новейшей 4К-реставрации кинотеатральной версии на языке оригинала с русскими субтитрами.

Космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал SOS. Загадочное внеземное существо, меняющее свой облик, проникает на корабль, безжалостно и изобретательно уничтожает членов экипажа. В живых остается только лейтенант Рипли, женщина, которая доказала, что человеческий мозг - самое страшное оружие.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на один из спецпоказов в Москве или Санкт-Петербурге! Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Детали показа в Москве:

2 марта в 19.00 в КАРО 11 Октябрь

Детали показов в Санкт-Петербурге:

2 марта в 19.00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс»

3 марта в 15.30 в кинотеатре «Аврора»

Победителей определит наш робот 1 марта.

Победители:

fom4ik@*** johny_jet@*** super-max-don@***

Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше