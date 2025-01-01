Разыгрываем билеты на премьерный показ комедии «Шедевр»

26 и 28 февраля в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы аргентинской комедии «Шедевр».

Артуро — утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо — угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Несмотря на разность, эти двое были лучшими друзьями и партнёрами на протяжении многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте билеты на показ.

Детали показа в Москве:

26 февраля, Третьяковская галерея (Лаврушинский переулок, 12), в 20.00

Детали показа в Санкт-Петербурге:

28 февраля, Ленфильм (Каменноостровский пр., 10), в 18.30

Победителей определит наш робот 25 февраля.

Победители:

