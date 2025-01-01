Викторина к фильму «Инферно» от WDSSPR

C 13 октября в прокат выходит новый фильм по книге Дэна Брауна с Томом Хэнксом в главной роли - «Инферно».

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадка таинственной истории связана с «Адом» (ит. Inferno) - первой частью «Божественной комедии» Данте.

