Киноафиша дарит безграничную любовь: Разыгрываем билеты на биографическую драму «Обещание на рассвете»

Дата окончания викторины: 18 февраля 2019 16:33
Посмотрите первыми проникновенный фильм о материнской любви, не знающей предела!

20 февраля в Санкт-Петербурге в киноцентре «Родина» пройдет премьерный показ биографической драмы «Обещание на рассвете», картину представит кинокритик Михаил Трофименков.

«Обещание на рассвете» - это история о безусловной вере матери-одиночки в своего сына. Даже во времена скитаний, лишений и болезней она предрекает ему блестящее будущее — воинскую славу, карьеру дипломата, творческий успех. И сын оправдывает самые невероятные материнские надежды.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на премьеру фильма.

Победителей определит наш робот 18 февраля.

Победители:

mihail.lazebniy@*** daria.aust.spb@***

Викторина окончена
