Дата окончания викторины: 11 февраля 2019 10:10
Разыгрываем билеты на премьеру аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ»

Попадите на премьеру аниме, снятого по мотивам популярного японского сериала!

11 февраля в 19.00 в кинотеатре КАРО 11 Октябрь состоится премьера семейного фэнтези «Тетрадь дружбы Нацумэ».

Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительные билеты на премьеру аниме!

Викторина только для жителей Москвы.

Победителей определит наш робот утром 11 февраля.

Победители:

bulaeva.ann@*** kosihhh@***

Викторина окончена
