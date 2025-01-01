Разыгрываем билеты на премьеру аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ»
Попадите на премьеру аниме, снятого по мотивам популярного японского сериала!
11 февраля в 19.00 в кинотеатре КАРО 11 Октябрь состоится премьера семейного фэнтези «Тетрадь дружбы Нацумэ».
Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительные билеты на премьеру аниме!
Викторина только для жителей Москвы.
Победителей определит наш робот утром 11 февраля.
Победители:
bulaeva.ann@*** kosihhh@***