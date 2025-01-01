Порадуйте детей: Разыгрываем билеты на семейное фэнтези «Тим Талер, или проданный смех»

Меню
Дата окончания викторины: 8 февраля 2019 11:39
Посмотрите добрую семейную комедию со смыслом!

7 февраля в прокат выходит семейная комедия «Тим Талер, или проданный смех».

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билеты на сеанс фильма в любой кинотеатр сети Синема Парк и Формула Кино.

Победителей определит наш робот 8 февраля.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

pavlovdmi78@*** nabster7r7p7@***

Викторина окончена
