Порадуйте детей: Разыгрываем билеты на семейное фэнтези «Тим Талер, или проданный смех»

7 февраля в прокат выходит семейная комедия «Тим Талер, или проданный смех».

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билеты на сеанс фильма в любой кинотеатр сети Синема Парк и Формула Кино.

Победителей определит наш робот 8 февраля.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

pavlovdmi78@*** nabster7r7p7@***