Круче, чем кино: Выиграйте сертификат на игру в виртуальной реальности
Специально к Дню всех влюбленных - подари своей половинке незабываемые впечатления!
7 февраля в прокат выйдет хоррор-триллер «Клаустрофобы» о группе ребят, которые становятся участниками остросюжетного квеста.
Очень скоро забавная игра превращается в реальную угрозу для жизни.
Киноафиша и компания Vroom Games предлагают вам пощекотать нервы, как главные герои фильма «Клаустрофобы», но при этом совершенно безопасно.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на прохождение шутер-квеста в виртуальной реальности.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определит наш робот 14 февраля.
Победители:
wilych@*** tito94@***
Викторина окончена