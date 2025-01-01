Круче, чем кино: Выиграйте сертификат на игру в виртуальной реальности

Специально к Дню всех влюбленных - подари своей половинке незабываемые впечатления!

7 февраля в прокат выйдет хоррор-триллер «Клаустрофобы» о группе ребят, которые становятся участниками остросюжетного квеста.

Очень скоро забавная игра превращается в реальную угрозу для жизни.

Киноафиша и компания Vroom Games предлагают вам пощекотать нервы, как главные герои фильма «Клаустрофобы», но при этом совершенно безопасно.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сертификат на прохождение шутер-квеста в виртуальной реальности.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определит наш робот 14 февраля.

Победители:

wilych@*** tito94@***