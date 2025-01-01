Меню
Киноафиша приглашает на «Семь ужинов»: разыгрываем билеты на романтическую комедию с Романом Курцыным и Полиной Максимовой

Дата окончания викторины: 4 февраля 2019 11:57
Приблизьте День всех влюбленных! Посмотрите первыми самую романтичную комедию этой зимы!

5 февраля в кинотеатре Синема Парк в ТРК «Питер Радуга» состоится премьера самого остроумного и чувственного фильма для влюбленных – «Семь ужинов». Картину представят исполнители главных ролей – Полина Максимова и Роман Курцын.

После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на романтическую комедию!

Победители:

vikanalit@*** sonne_love@*** na.tochka-7@*** keti.3lll@*** lihomanova88@***

Детали показа:

Сбор гостей в 19.00

Начало сеанса в 20.00

Победителей определит наш робот 4 февраля.

Викторина окончена
