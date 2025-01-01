Меню
Александр Ревва снова в платье: Разыгрываем билеты на комедию «Бабушка легкого поведения 2»

Дата окончания викторины: 31 января 2019 11:39
Посмотрите комедию «Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители» совершенно бесплатно!

24 января в прокат вышел фильм «Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители» с Александром Реввой, Дмитрием Нагиевым и Михаилом Галустяном в главных ролях.

В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и "ОПГ — организованная пенсионная группировка" опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на любой сеанс фильма в любой кинотеатр сети «Синема парк» и «Формула кино».

Победителей определит наш робот 31 января.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

gundarelena@*** myrmyrsenok87@*** angelkatrin1@***

Викторина окончена
