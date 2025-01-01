А на что вы способны ради своего босса? Выиграйте билеты на премьеру комедии «Стажер»!

24 января в петербургском киноцентре «Родина» пройдет премьера комедии Валерио Аттаназио «Стажер», фильм представит исполнитель главной роли Гульельмо Поджи.

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает все для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока доктор Тоти не просит о еще одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придется выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться теплого местечка в мире, где все решают личные связи.

