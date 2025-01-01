Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино А на что вы способны ради своего босса? Выиграйте билеты на премьеру комедии «Стажер»!

А на что вы способны ради своего босса? Выиграйте билеты на премьеру комедии «Стажер»!

Дата окончания викторины: 23 января 2019 13:39
А на что вы способны ради своего босса? Выиграйте билеты на премьеру комедии «Стажер»!

Киноафиша дарит билеты на премьерный показ итальянской комедии «Стажер»!

24 января в петербургском киноцентре «Родина» пройдет премьера комедии Валерио Аттаназио «Стажер», фильм представит исполнитель главной роли Гульельмо Поджи.

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает все для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока доктор Тоти не просит о еще одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придется выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться теплого местечка в мире, где все решают личные связи.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица на премьерный показ фильма.

Победителей определит наш робот 23 января.

Победители:

lena_f92@*** arnick@*** Jerry.94@***

Викторина окончена
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше