Киноафиша назначает вам свидание с Тимоти Шаламе: выиграйте билеты на премьерный показ драмы «Красивый мальчик»
Посмотрите первыми пронзительную историю о безусловной родительской любви и силе семьи!
23 января в кинотеатре Angletere состоится премьерный показ фильма «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом в главных ролях.
Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!
Победителей определит наш робот 22 января.
Детали показа:
Когда: 23 января
Время: 20:00
Где: отель Англетер, ул. Малая морская, 24
В широкий прокат «Красивый мальчик» выйдет 24 января.
Победители:
