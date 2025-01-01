Меню
Киноафиша назначает вам свидание с Тимоти Шаламе: выиграйте билеты на премьерный показ драмы «Красивый мальчик»

Дата окончания викторины: 22 января 2019 11:08
Посмотрите первыми пронзительную историю о безусловной родительской любви и силе семьи!

23 января в кинотеатре Angletere состоится премьерный показ фильма «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом в главных ролях.

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!

Победителей определит наш робот 22 января.

Детали показа:

Когда: 23 января

Время: 20:00

Где: отель Англетер, ул. Малая морская, 24

В широкий прокат «Красивый мальчик» выйдет 24 января.

Победители:

svetlana.milrud@*** aleksandra99234@*** masha-tasya@***

Викторина окончена
