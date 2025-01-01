Выиграй приз с символикой фильма «Мэри Поппинс возвращается» от WDSSPR
Выигрывай стильные призы от самой Мэри Поппинс!
3 января в прокат выходит семейный приключенческий мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» возвращается с Эмили Блант в главной роли!
Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Победителей определим методом рандома 14 января.
Победители:
Викторина окончена