Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Мэри Поппинс возвращается» от WDSSPR

Выиграй приз с символикой фильма «Мэри Поппинс возвращается» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 14 января 2019 11:27
Выиграй приз с символикой фильма «Мэри Поппинс возвращается» от WDSSPR

Выигрывай стильные призы от самой Мэри Поппинс!

3 января в прокат выходит семейный приключенческий мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» возвращается с Эмили Блант в главной роли!

Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Победителей определим методом рандома 14 января.

Победители:

lostar2005@*** gorec088@*** arnika7@*** aavoinova@*** antoni88p@*** friday1301@*** lomeven@*** olgamiktur@***

Выиграй приз с символикой фильма «Мэри Поппинс возвращается» от WDSSPR
Викторина окончена
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше