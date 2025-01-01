Выиграй приглашение на интеллектуально-развлекательную викторину SQUIZ
Дарим приглашение на самую захватывающую интеллектуальную игру Москвы SQUIZ!
Новый год – время чудес! Киноафиша.Инфо и наши партнеры – создатели интеллектуально-развлекательной викторины SQUIZ, дарят уникальную возможность провести свой досуг максимально нескучно.
Правильно ответь на вопросы о самых любимых новогодних фильмах и получи сертификат на бесплатное посещение SQUIZ командой из 4 человек.
Викторина только для жителей Москвы.
Победителей определим методом рандома 9 января.
О викторине SQUIZ:
Это командная игра на логику, эрудицию и сообразительность. В SQUIZ играют команды от 2 до 8 человек, во время игры вопросы озвучиваются ведущим и транслируются на экранах.
- Максимально разносторонние вопросы, интересные каждому
- Топовые ведущие и драйвовые диджеи
- Вкусная еда и напитки в уютных барах
- Много юмора и дружеская атмосфера
- Уникальное медиа-оформление игры
- Профессиональная команда организаторов
- Играть может любой! Вне зависимости от опыта, возраста и профессии
Победители:
