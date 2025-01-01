Выиграй приглашение на интеллектуально-развлекательную викторину SQUIZ

Меню
Дата окончания викторины: 9 января 2019 10:20
Дарим приглашение на самую захватывающую интеллектуальную игру Москвы SQUIZ!

Новый год – время чудес! Киноафиша.Инфо и наши партнеры – создатели интеллектуально-развлекательной викторины SQUIZ, дарят уникальную возможность провести свой досуг максимально нескучно.

Правильно ответь на вопросы о самых любимых новогодних фильмах и получи сертификат на бесплатное посещение SQUIZ командой из 4 человек.

Викторина только для жителей Москвы.

Победителей определим методом рандома 9 января.

О викторине SQUIZ:

Это командная игра на логику, эрудицию и сообразительность. В SQUIZ играют команды от 2 до 8 человек, во время игры вопросы озвучиваются ведущим и транслируются на экранах.

  • Максимально разносторонние вопросы, интересные каждому
  • Топовые ведущие и драйвовые диджеи
  • Вкусная еда и напитки в уютных барах
  • Много юмора и дружеская атмосфера
  • Уникальное медиа-оформление игры
  • Профессиональная команда организаторов
  • Играть может любой! Вне зависимости от опыта, возраста и профессии

Победители:

vorobyova.jenya@*** irinaya.1972@*** lyk-vera@*** lionhappy@*** dmitryleader1488@*** bulaeva.ann@*** super_inessa@*** analitik_88@*** anasteshn1998@*** 889654387727@***

