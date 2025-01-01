Выиграй билеты на концерт оркестра Symphony Kids и послушай музыку из мультфильмов Disney

Меню
Дата окончания викторины: 24 декабря 2018 12:37
Попади на самое волшебное музыкальное мероприятие новогодних каникул!

4 января в 15.00 в Филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится концерт камерного оркестра Symphony Kids.

В программе прозвучат композиции из шедевров Disney, в совокупности удостоенных 10-ти премий «Оскар»: «Король Лев», «Покахонтас», «Холодное сердце», «Моана», «Шрек», «Мадагаскар». Взрослые и дети получат уникальную возможность по-новому взглянуть на любимые музыкальные фантазии из серии PIXAR: «Рататуй», «Тачки», «Вверх», «В поисках Немо».

Правильно ответь на вопросы викторины по мультфильму «Король Лев» и выиграй 2 билета на волшебное представление.

Победителей определим методом рандома 24 декабря.

Победители:

nika12046@***

toma2802@***

