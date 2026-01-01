Викторина к фильму «Дуэлянт» от WDSSPR

29 сентября на экраны выходит фильм Алексея Мизгирева «Дуэлянт».

После пяти лет жизни у диких алеутов отставной офицер Яковлев возвращается в Петербург. Прошлое его загадочно. Очень быстро он становится известен как хладнокровный дуэлянт, забирающий человеческие жизни. Он неуязвим, словно заключил сделку с дьяволом. Им движет страстное желание отомстить виновным в его несчастьях и вернуть утерянную честь.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!