Выиграй билеты на премьеру мультфильма «Унесенные призраками»

Дата окончания викторины: 18 декабря 2018 11:28
Выиграй билеты на премьеру мультфильма «Унесенные призраками»

Посмотри знаменитый мультфильм «Унесенные призраками» на большом экране раньше других!

19 декабря в киноцентре «Родина» состоится премьерный показ фильма мэтра мировой анимации Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».

Маленькая Тихиро вместе с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы, властительницы таинственного мира древних богов и могущественных духов. Теперь, оказавшись одна среди магических существ и загадочных видений, отважная Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи и спастись из пугающего царства призраков.

Перед показом о фильме расскажет историк анимации Павел Шведов. Павел - Кинокритик, старший научный сотрудник Государственного центрального музея кино, куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм», а также программный директор Международного фестиваля анимации «Бессонница».

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты на показ!

Победителей определим рандомным способом 18 декабря.

Победители:

npugypb2@*** sflorenskaya@***

Викторина окончена
