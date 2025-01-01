 Выиграй приз с символикой фильма «Бамблби»

13 декабря в прокат выйдет первый спин-офф «Трансформеров» - фантастический экшн «Бамблби».

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма!

Победителей определим рандомным способом 19 декабря.

Победители:

funnykrol@***

anisomova89@***

ambera78@***

allfirst@***