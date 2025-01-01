Выиграй приз с символикой мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» от WDSSPR
Паучков много не бывает! Выигрывай призы с символикой нового крутого мультфильма!
13 декабря в прокат выйдет новый приключенческий мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».
В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Победителей определим рандомным способом 18 декабря.
Победители:
cutsenkodim@*** simsalagrimm487@*** auruev@*** petrovaolga85@***
Викторина окончена