Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бассейн»
Участвуй в викторине и получи уникальную возможность посмотреть легендарный триллер «Бассейн» на большом экране!
К 80-летию Роми Шнайдер и 50-летию картины «Бассейн» КультКино всего на один вечер возвращает на большой экран культовый триллер Жака Дере!
Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…
Не пропустите: 14 декабря показ пройдет в Санкт-Петербурге, 15 декабря – в Екатеринбурге.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица!
Победителей определим рандомным способом 13 декабря.
Детали показа в Санкт-Петербурге:
14 декабря 2018 года в 19.00, киноцентр «Родина»
Детали показа в Екатеринбурге:
15 декабря 2018 года в 19.00, кинотеатр «Салют»
Победители:
