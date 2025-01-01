Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бассейн»

Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бассейн»

Дата окончания викторины: 13 декабря 2018 10:28
Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бассейн»

Участвуй в викторине и получи уникальную возможность посмотреть легендарный триллер «Бассейн» на большом экране!

К 80-летию Роми Шнайдер и 50-летию картины «Бассейн» КультКино всего на один вечер возвращает на большой экран культовый триллер Жака Дере!

Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…

Не пропустите: 14 декабря показ пройдет в Санкт-Петербурге, 15 декабря – в Екатеринбурге.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица!

Победителей определим рандомным способом 13 декабря.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

14 декабря 2018 года в 19.00, киноцентр «Родина»

Детали показа в Екатеринбурге:

15 декабря 2018 года в 19.00, кинотеатр «Салют»

Победители:

ocenka-ekb@*** yakubovskaia_ok@*** vvecme10@*** mamaliga_timur@*** awchik@*** kseniatokma455@***

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше