Выиграй билеты на специальный показ фильма «Бассейн»

Участвуй в викторине и получи уникальную возможность посмотреть легендарный триллер «Бассейн» на большом экране!

К 80-летию Роми Шнайдер и 50-летию картины «Бассейн» КультКино всего на один вечер возвращает на большой экран культовый триллер Жака Дере!

Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…

Не пропустите: 14 декабря показ пройдет в Санкт-Петербурге, 15 декабря – в Екатеринбурге.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица!

Победителей определим рандомным способом 13 декабря.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

14 декабря 2018 года в 19.00, киноцентр «Родина»

Детали показа в Екатеринбурге:

15 декабря 2018 года в 19.00, кинотеатр «Салют»

Победители:

Победители: