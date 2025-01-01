Выиграй билеты на открытие фестиваля RIFF

Меню
Дата окончания викторины: 6 декабря 2018 12:39
Прими участие в викторине и выиграй билеты на фестиваль итальянского кино!

7 декабря в 19:00 в большом зале киноцентра «Родина» пройдет торжественное открытие смотра и петербургская премьера новой части самой известной комедийной франшизы Италии последних лет «Захочу и соскочу–3. Супергерои» с Эдоардо Лео и Гретой Скарано в главных ролях.

Третья и заключительная часть трилогии о банде научных сотрудников-неудачников. Пьетро Дзинни в тюрьме за производство легальных наркотиков, и вместе с ним ждет приговора суда вся его банда. Но в это время Вальтер Меркурио готовит теракт в Риме. Случайно узнав об этом, банда решает устроить побег, ведь только лучшие умы страны могут спасти Рим. Но кто такой Вальтер Меркурио? Что он скрывает? Какой у него план? Банда ученых объединяется снова, чтобы остановить злодея.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на открытие фестиваля RIFF.

Победителей определим рандомным способом 6 декабря.

Победители:

gergishanovpg@***; kat93_93@***

Викторина окончена
