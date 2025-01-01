Выиграй билеты на фильм «Один король – одна Франция»

6 декабря в прокат выйдет историческая драма Пьера Шоллера «Один король – одна Франция».

Париж, 1789 год. Бастилия взята, и ветер свободы веет вдоль парижских улиц. Молодая прачка Франсуаза и бродяга без роду и племени Базиль охвачены жаром любви и революции. Вместе со своими друзьями и жителями рабочих кварталов Парижа они начнут воплощать мечты об освобождении в только что сложившемся Национальном собрании и, полные надежд и сомнений, станут свидетелями создания новой политической системы. В их спорах и бушующем негодовании улиц вершится судьба ещё некогда священного короля и рождение республики.

