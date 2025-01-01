Выиграй билеты на фильм «Один король – одна Франция»

Меню
Дата окончания викторины: 10 декабря 2018 12:19
Прими участие в викторине и посмотри масштабную историческую драму «Один король – одна Франция» совершенно бесплатно!

6 декабря в прокат выйдет историческая драма Пьера Шоллера «Один король – одна Франция».

Париж, 1789 год. Бастилия взята, и ветер свободы веет вдоль парижских улиц. Молодая прачка Франсуаза и бродяга без роду и племени Базиль охвачены жаром любви и революции. Вместе со своими друзьями и жителями рабочих кварталов Парижа они начнут воплощать мечты об освобождении в только что сложившемся Национальном собрании и, полные надежд и сомнений, станут свидетелями создания новой политической системы. В их спорах и бушующем негодовании улиц вершится судьба ещё некогда священного короля и рождение республики.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй два билета на сеанс фильма в любой из кинотеатров сети Синема Парк и Формула кино.

Победителей определим рандомным способом 10 декабря.

Победители:

teruko2010@*** irinka3986@*** andreeva_vera@***

Викторина окончена
