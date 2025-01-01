Выиграй приз с символикой мультфильма «Ральф против интернета» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 10 декабря 2018 10:11
Выиграй яркие призы от Disney к мультфильму «Ральф против интернета»!

22 ноября в прокат вышел приключенческий мультфильм «Ральф против интернета».

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 10 декабря.

Победители:

sflorensk***@yandex.ru kira-ulan***@inbox.ru toto-verunc***@mail.ru sinosa_**@mail.ru

Викторина окончена
