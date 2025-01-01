Викторина к фильму «Великолепная семерка» от WDSSPR

На экраны выходит новый фильм-вестерн «Великолепная семерка».

Сюжет фильма «Великолепная семёрка» перенесёт зрителей в небольшое поселение на Диком Западе. Его жителей терроризирует жестокий бандит, которому никто не в состоянии дать отпор. Тогда местные мужчины решают нанять для его изгнания специально подготовленных людей, у которых есть оружие. Ими становятся семеро самых настоящих искусных воинов. Им кажется, что они справились с задачей, однако бандит оказался хитрее. И теперь эта ситуация приобрела личные мотивы.

