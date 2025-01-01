Выиграй билеты на фестиваль «Game Planet и AVA expo»
Попади на самое яркое, молодежное и крутое событие этого ноября!
24 и 25 ноября в СКК пройдет фестиваль компьютерных игр, киберспорта и косплея - «Game Planet и AVA expo».
Тебя ждут много игр, турниров, стендов самых крутых вселенных, подарков и, конечно, самые потрясающие и оригинальные косплееры — это будет грандиозно!
Всё, что нужно - это правильно ответить на вопросы викторины и ждать подведения итогов.
Победитель получит билет на 2 лица на один из дней фестиваля!
Победителя определим рандомным способом 23 ноября.
Внимание: наш победитель!
|Анна Серова
|sova***@yandex.ru
Викторина окончена