Выиграй билеты на фестиваль «Game Planet и AVA expo»

Попади на самое яркое, молодежное и крутое событие этого ноября!

24 и 25 ноября в СКК пройдет фестиваль компьютерных игр, киберспорта и косплея - «Game Planet и AVA expo».

Тебя ждут много игр, турниров, стендов самых крутых вселенных, подарков и, конечно, самые потрясающие и оригинальные косплееры — это будет грандиозно!

Всё, что нужно - это правильно ответить на вопросы викторины и ждать подведения итогов.

Победитель получит билет на 2 лица на один из дней фестиваля!

Победителя определим рандомным способом 23 ноября.

Внимание: наш победитель!