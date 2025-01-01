Выиграй билеты на специальный показ фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги»
Правильно ответь на вопросы викторины и посмотри комедию «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» раньше других!
28 ноября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы комедии «Вы умрете, или мы вернем вам деньги».
После очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли – неумолимого ангела смерти из «Гильдии Убийц» – организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт – единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг улыбнулась судьба: он влюбляется...
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ!
Победителей определим рандомным способом 27 ноября. Если не веришь в удачу, то билеты уже сейчас можно купить.
Викторина только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Детали показа:
28 ноября в 20:00
Москва, Формула Кино ЦДМ
Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея
Сбор гостей в 19-30, показ в 20-00
Победители:
Петр Денисенко petrden***@yandex.ru Артём Дубовский tema0***@gmail.com Дима Куценко cutsenko***@yandex.ru Екатерина Елисеева Keti.***@mail.ru Алина Ловягина lovyagina_***@mail.ru Александр Горобий alex.goro***@ya.ru