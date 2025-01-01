Выиграй билеты на специальный показ фильма «Вы умрете, или мы вернем вам деньги»

Правильно ответь на вопросы викторины и посмотри комедию «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» раньше других!

28 ноября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут предпремьерные показы комедии «Вы умрете, или мы вернем вам деньги».

После очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли – неумолимого ангела смерти из «Гильдии Убийц» – организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт – единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг улыбнулась судьба: он влюбляется...

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на специальный показ!

Победителей определим рандомным способом 27 ноября. Если не веришь в удачу, то билеты уже сейчас можно купить.

Викторина только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Детали показа:

28 ноября в 20:00

Москва, Формула Кино ЦДМ

Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея

Сбор гостей в 19-30, показ в 20-00

Победители:

Петр Денисенко petrden***@yandex.ru Артём Дубовский tema0***@gmail.com Дима Куценко cutsenko***@yandex.ru Екатерина Елисеева Keti.***@mail.ru Алина Ловягина lovyagina_***@mail.ru Александр Горобий alex.goro***@ya.ru