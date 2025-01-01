Выиграй приз с символикой фильма «Девушка, которая застряла в паутине» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 22 ноября 2018 09:00
Прими участие в викторине и выиграй скандинавский бестселлер или стильную футболку!

8 ноября в прокат вышел детективный триллер «Девушка, которая застряла в паутине».

Продолжение детективной истории о девушке-хакере Лисбет Саландер и её друге журналисте Микаэле Блумквисте, которым предстоит заняться расследованием убийства знаменитого учёного в области искусственного интеллекта.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 22 ноября.

Победители:

masha-ta***@ya.ru, friendso***@bk.ru, cha***@bk.ru

