Выиграй билеты на мистический триллер «Соната»

Дата окончания викторины: 20 ноября 2018 10:36
Хочешь пощекотать нервишки? Прими участие в викторине и выиграй 2 билета на новый фильм ужасов!

15 ноября в прокат выходит мистический триллер «Соната»!

Виртуозная скрипачка Роза наследует старое поместье отца - знаменитого композитора, который ушел из жизни при странных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза берется за расшифровку последней написанной им сонаты и невольно запускает изощренный механизм, задуманный композитором задолго до ее рождения. Кажется, и дом, и его окрестности хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.

Правильно ответь на вопросы викторины и получи возможность сходить на сеанс фильма в любой кинотеатр твоего города.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Победителей определим рандомным способом 20 ноября.

Победители:

chopin-olga@*** terexa5@*** masyavka_20001@*** ihorsimakov@*** borisov.d1mka@*** levina.vickulya@***

Викторина окончена
