Выиграй билеты на ретроспективу Алексея Балабанова

С 28 ноября по 5 декабря в Санкт-Петербурге и Москве пройдут ретроспективные показы фильмов Алексея Балабанова – «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200».

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на любой из фильмов.

Показы в Москве пройдут в Большом зале кинотеатра «Космос», в зале большой экран, яркая проекция, просторные ряды.

28 ноября в 19.30 – «Жмурки» 1 декабря в 19.30 – «Брат 2» 5 декабря в 19.30 – «Груз 200»

Показы в Санкт-Петербурге пройдут в Большом зале киноцентра «Родина», одного из старейших и красивейших кинотеатров города.

28 ноября в 19.20 – «Жмурки» 1 декабря в 19.20 – «Брат 2» 5 декабря в 19.20 – «Груз 200»

Наши победители: Dmitry Vasilyev dvasilyev***@gmail.com Константин Лукьянцов lukyants***@yandex.ru Татьяна Мазко m.tatjana***@nm.ru Никита Сафин Nik_Soba***@mail.ru Анастасия Белякова stass***@mail.ru Екатерина Куликова 7ndof***@gmail.com