Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на ретроспективу Алексея Балабанова

Выиграй билеты на ретроспективу Алексея Балабанова

Дата окончания викторины: 26 ноября 2018 11:00
Выиграй билеты на ретроспективу Алексея Балабанова

Посмотри шедевры Балабанова на большом экране!

С 28 ноября по 5 декабря в Санкт-Петербурге и Москве пройдут ретроспективные показы фильмов Алексея Балабанова – «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200».

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на любой из фильмов.

Показы в Москве пройдут в Большом зале кинотеатра «Космос», в зале большой экран, яркая проекция, просторные ряды.

28 ноября в 19.30 – «Жмурки» 1 декабря в 19.30 – «Брат 2» 5 декабря в 19.30 – «Груз 200»

Показы в Санкт-Петербурге пройдут в Большом зале киноцентра «Родина», одного из старейших и красивейших кинотеатров города.

28 ноября в 19.20 – «Жмурки» 1 декабря в 19.20 – «Брат 2» 5 декабря в 19.20 – «Груз 200»

Наши победители: Dmitry Vasilyev dvasilyev***@gmail.com Константин Лукьянцов lukyants***@yandex.ru Татьяна Мазко m.tatjana***@nm.ru Никита Сафин Nik_Soba***@mail.ru Анастасия Белякова stass***@mail.ru Екатерина Куликова 7ndof***@gmail.com

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше