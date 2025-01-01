Выиграй билеты на премьеру фильма «Подбросы»
Посмотри драму «Подбросы» раньше всех!
16 ноября в 19.30 в московском кинотеатре КАРО Октябрь состоится премьерный показ фильма Ивана И. Твердовского «Подбросы».
Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».
После показа пройдет встреча кинокритика и куратора Стаса Тыркина с режиссером Иваном И.Твердовским и продюсером Натальей Мокрицкой.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй два билета на премьеру фильма.
Победителей определим рандомным способом 15 ноября. Билеты на премьеру можно купить уже сейчас.
Викторина только для жителей Москвы.
Детали показа:
19-30 – представление фильма режиссером Иваном И. Твердовским, показ
21-00 – обсуждение фильма с Иваном И. Твердовским и кинокритиком Стасом Тыркиным
Победители:
nat16091@*** gildiadesign@*** flint1030@***