Дата окончания викторины: 16 ноября 2018 09:53
Посмотри фильм «Парень из Голливуда» и выиграй билеты на театральную комедию «Ревизор»

Киноафиша дарит билеты в театр!

1 ноября в прокат вышла комедия Романа Светлова «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика».

На криминального босса по кличке Антиквар, объявлена «охота» со стороны иностранных кредиторов из Италии, Японии, Америки. Охрана принимает решение найти двойника для шефа и публично подставить под удар. Выбор падает на молодого артиста Веню Везунчика. Везунчику делается предложение «сняться в Голливудском блокбастере». Казалось все идет по намеченному плану. Но кто бы мог подумать, в какие нелепые, порой трагикомические ситуации могут попасть представители криминального мира, положившись на эксцентричного артиста, которому везет даже в самых безвыходных ситуациях.

Посмотреть комедию можно в любом кинотеатре Москвы, билеты на лучшие места здесь.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты на спектакль «Ревизор», в котором главную роль исполняет Роман Светлов, тот самый Веня Везунчик, и получи в подарок постер с автографами звёзд фильма «Парень из Голливуда».

Мероприятие пройдет 18 ноября в 19.00 в московском «Рыжем театре» (ул. Рудневка, 4).

Победителей определим рандомным способом 16 ноября.

Победители:

all4047@***; veselomne@***; Tochnyaak@***; mt@***; nika_yzk@***

Викторина окончена
