Выиграй приз с символикой фильма «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 13 ноября 2018 14:27
Участвуй в викторине и выиграй классную кружку или яркий блокнот!

1 ноября в прокат вышел комедийное фэнтези Эри Сандела «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин».

Освободив из плена старой книги куклу-чревовещателя Слэппи в канун Хэллоуина, двое школьных друзей ненароком наполняют город всевозможной нечистью. Ожившие мишки Гамми, садовые гномы и тыквенные чудища грозят превратить мир в бесконечный праздник монстров, и только наши герои смогут предотвратить катастрофу.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 13 ноября.

Победители:

dary6***@mail.ru stassi**@mail.ru sach***@tut.by SmiDmiW***@yandex.ru

Викторина окончена
