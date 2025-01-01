Выиграй билеты на фестиваль «Старкон: Хэллоиун» в ЛенЭкспо

Попади бесплатно на самое удивительное событие этой осени!

3 и 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Старкон: Хэллоуин»!

В Ленэкспо тебя ждут: увлекательный квест по 10 хоррор-вселенным, ярмарка удивительных сладостей, украшений и игр, сотни культовых злодеев и монстров, косплей-шоу, веселая костюмированная вечеринка, показы ужастиков и дух настоящего мексиканского Дня Мертвых.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на оба дня фестиваля!

Победителей определим рандомным способом 2 ноября!

