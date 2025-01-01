Выиграй приз с символикой фильма «Оверлорд»

Меню
Дата окончания викторины: 12 ноября 2018 19:00
Участвуй в викторине и выиграй стильную футболку!

8 ноября в прокат выходит фантастический фильм ужасов «Оверлорд».

Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами посёлок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 15 ноября.

Победители:

abramov_1987@*** kysya0134@*** g13kol@*** babka_rembo@*** Ilona110rbc@***

