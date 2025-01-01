Выиграй билеты на специальный показ фильма Педро Альмодовара «Все о моей матери»
Посмотри знаменитый фильм Педро Альмодовара на большом экране!
31 октября в киноцентре «Родина» в 19.30 пройдет специальный показ знаменитого фильма Педро Альмодовара «Все о моей матери».
Разбирая вещи погибшего в автокатастрофе сына Эстебана, Мануэла обнаруживает тайные записи. Никогда не знавший своего отца парень всегда мечтал найти его.
Обезумевшая от горя мать решает исполнить последнюю волю сына и отправляется на поиски своего прошлого. Какие же неожиданные сюрпризы ожидают ее впереди? Ее последняя встреча с отцом Эстебана произошла двадцать лет назад.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на сеанс фильма!
Лента демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Победителей определим рандомным способом 29 октября.
Победители:
