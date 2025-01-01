Выиграй билеты на специальный показ фильма Педро Альмодовара «Все о моей матери»

31 октября в киноцентре «Родина» в 19.30 пройдет специальный показ знаменитого фильма Педро Альмодовара «Все о моей матери».

Разбирая вещи погибшего в автокатастрофе сына Эстебана, Мануэла обнаруживает тайные записи. Никогда не знавший своего отца парень всегда мечтал найти его.

Обезумевшая от горя мать решает исполнить последнюю волю сына и отправляется на поиски своего прошлого. Какие же неожиданные сюрпризы ожидают ее впереди? Ее последняя встреча с отцом Эстебана произошла двадцать лет назад.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на сеанс фильма!

Лента демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Победителей определим рандомным способом 29 октября.

Победители:

Ne4u@*** zhurych@*** nad777-87@***