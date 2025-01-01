Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Несокрушимый»

Выиграй приз с символикой фильма «Несокрушимый»

Дата окончания викторины: 29 октября 2018 10:50
Выиграй приз с символикой фильма «Несокрушимый»

Выиграй стильную футболку от создателей фильма «Несокрушимый»!

25 октября в прокат выходит военная драма Константина Максимова «Несокрушимый».

Война - время разлук и смертей, территория истинных чувств - дружбы и любви. Он попрощался с ней навсегда, она не смогла остаться в стороне от общей борьбы. Фильм основан на реальных событиях и повествует о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага, о большой любви, прошедшей через огонь и воду.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй футболку с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 29 октября.

Победители:

klimSergey@*** manyasha94@*** potapova1203@***

Выиграй приз с символикой фильма «Несокрушимый»
Викторина окончена
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше