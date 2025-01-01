Выиграй билеты на премьеру боевика «Лукас»

16 октября в кинолофте «Москва» состоится пресс-показ нового боевика «Лукас» с Жан-Клодом ван Даммом!

Вышибала ночного клуба оказывается за решёткой, повздорив с одним из буйных клиентов. Судьба его восьмилетней дочери находится в руках социальных работников, однако Интерпол делает ему интересное и опасное предложение. Вернуть опеку над дочерью мужчина сможет после того, как доставит из Бельгии голландского мафиози.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма.

Победителей определим рандомным способом 15 октября.

Детали показа:

Дата: 16 октября

Время: сбор гостей в 19:30, начало фильма в 20:30

Место: кинолофт «Москва»

Продолжительность: 1 час 22 минуты

Категория 18+

