Выиграй билеты на премьеру боевика «Лукас»

Выиграй билеты на премьеру боевика «Лукас»

Дата окончания викторины: 15 октября 2018 16:48
Выиграй билеты на премьеру боевика «Лукас»

Посмори первым новый экшн с Жан-Клодом ван Даммом!

16 октября в кинолофте «Москва» состоится пресс-показ нового боевика «Лукас» с Жан-Клодом ван Даммом!

Вышибала ночного клуба оказывается за решёткой, повздорив с одним из буйных клиентов. Судьба его восьмилетней дочери находится в руках социальных работников, однако Интерпол делает ему интересное и опасное предложение. Вернуть опеку над дочерью мужчина сможет после того, как доставит из Бельгии голландского мафиози.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма.

Победителей определим рандомным способом 15 октября.

Детали показа:

Дата: 16 октября

Время: сбор гостей в 19:30, начало фильма в 20:30

Место: кинолофт «Москва»

Продолжительность: 1 час 22 минуты

Категория 18+

Победители:

runaway.dassn99@*** Jerry.94@*** grigoriykaminskiy@*** biriukov.slav@*** vicktoria.merckulova@*** e9or.smirnov@*** sanya8ogdanov@*** kosenko.sashulya@*** abashkinihor@*** borisov.d1mka@*** e.roschina@*** mihail.lazebniy@*** s.chistov@*** yur.nikit1n@*** stepanova3nn@*** timofeewana5t@*** antonowa.m4rya@*** vlasova-anuta@***

Викторина окончена
