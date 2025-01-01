Выиграй билеты на премьеру фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова»

17 октября в кинотеатре «Формула Кино Галерея» состоится премьерный показ комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова». Фильм лично представит продюсер и исполнитель главной роли Алексей Гуськов.

В прошлом Христофоров был звездой театра и кино, теперь он аниматор в курортном городке. Но бывший актер не отчаивается – живет здесь и сейчас. И пусть бывшая жена строит козни, а сын его избегает, Христофоров упорно двигается дальше. После скандального увольнения фортуна делает герою сказочный подарок в виде любимой женщины. Поможет ли судьбоносная встреча изменить жизнь вечного неудачника?

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру!

Победителей определим рандомным способом 16 октября.

Детали показа:

Дата: 17 октября, среда

Санкт-Петербург, «Формула Кино Галерея»

Сбор гостей: 19.00

Начало сеанса: 20.00

Победители:

lena_f92@***; ockunewathebest@***; lobanova.catyaS@***; Ne4u@***