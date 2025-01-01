Меню
Выиграй приз с символикой фильма «Без меня» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 17 октября 2018 16:39
Участвуй в викторине и выиграй уютный плед. 

11 октября в прокат выходит мелодрама Кирилла Плетнева «Без меня».

Две девушки, любившие одного парня, после его гибели начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют соперниц на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви, разобраться в себе и своем прошлом.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 17 октября.

Победители:

KICA_**@MAIL.RU artiom.si*****@yandex.ru pepperony**@gmail.com vasiliybaje***@mail.ru

Викторина окончена
