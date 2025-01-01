Меню
Выиграй приз с символикой фильма «Веном» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 10 октября 2018 13:38
Участвуй в викторине и выигрывай классные призы от Disney!

4 октября в прокат выходит фантастический экшн «Веном» с Томом Харди в главной роли.

В центре сюжета – Веном, один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 10 октября.

Победители:

jane-kev**@yandex.ru rita.rita***@gmail.com maxim599**@gmail.com vagner1jul***@mail.ru kro***petrov@mail.ru

Викторина окончена
