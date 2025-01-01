Выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» от издательства АСТ

Летом на большие экраны вышло долгожданное продолжение мультфильма «Монстры на каникулах»!

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» - официальную новеллизацию одноименного мультфильма, рассказывающего о приключениях Дракулы, его дочери-подростка Мэйвис, а также Франкенштейне, Волфыче, Мумии и многих других.

Победителей определим рандомным способом 5 октября!

Победители:

lips_kiss@***

harrypotter2707@***

tertovasveta11@***