Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» от издательства АСТ

Выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» от издательства АСТ

Дата окончания викторины: 5 октября 2018 11:08
Выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» от издательства АСТ

Посмотрели «Монстры на каникулах 3. Море зовет» в кино? Теперь читайте книгу!

Летом на большие экраны вышло долгожданное продолжение мультфильма «Монстры на каникулах»!

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» - официальную новеллизацию одноименного мультфильма, рассказывающего о приключениях Дракулы, его дочери-подростка Мэйвис, а также Франкенштейне, Волфыче, Мумии и многих других.

Победителей определим рандомным способом 5 октября!

Победители:

lips_kiss@***

harrypotter2707@***

tertovasveta11@***

Выиграй книгу «Монстры на каникулах 3. Море зовет» от издательства АСТ
Викторина окончена
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше