Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Викторина к фильму «Полный расколбас» от WDSSPR

Викторина к фильму «Полный расколбас» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 24 августа 2016 12:00
Викторина к фильму «Полный расколбас» от WDSSPR

8 сентября выходит новый мультфильм от комика Сэта Рогена - «Полный Расколбас».

Первая анимационная комедия для взрослых о невероятных приключениях еды из супермаркета. Съедобным друзьям предстоит получить ответ на главный вопрос: есть ли жизнь за стенами супермаркета и что же происходит с продуктами после того, как они попадают к людям домой?

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма Викторина к фильму «Полный расколбас» от WDSSPR

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Викторина окончена
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше