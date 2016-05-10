Викторина к фестивалю французского кино LE CINEMA FRANÇAIS от кинотеатра Синема Парк

С 10 по 14 мая Посольство Франции и Французский институт в России, а также Альянс Франсез проведут в 20 крупнейших городах России Первый фестиваль французского кино Le Cinema Français в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК, в рамках которого состоятся российские премьеры наиболее ярких французских фильмов сезона.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный на двоих в кинотеатр «Радуга» 10 мая 2016 года.

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!