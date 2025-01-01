Меню
Дата окончания викторины: 11 сентября 2018 10:07
Порадуй ребенка - выиграй билеты на мультфильм!

12 сентября в кинотеатре Алмаз Синема Гранд в 19.00 состоится специальный показ мультфильма «Большой кошачий побег».

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что ваш диванный любимчик может улететь от вас через окно? Выиграй билеты на специальный показ мультфильма «Большой кошачий побег»

Вариант с охотой на ворону с соседнего дерева и приземлением на асфальт не рассматриваетсяВыиграй билеты на специальный показ мультфильма «Большой кошачий побег». Дело в том, что он решит отправиться в удивительную Долину Розовых Снов и для этого даже соорудит летательный аппарат. Если не верите в такие сказки - участвуйте в розыгрыше пригласительных билетов на премьерный показ фильма «Большой кошачий побег» и убедитесь сами, что мы вас не обманываем!

Победителей определим рандомным способом 11 сентября.

Викторина только для жителей Казани.

Победители:

fedotova_lesya@***'; ya.cool-dian@***; portfel.90@***; val-bagirova@***; olichr0707@***

Викторина окончена
