Выиграй билеты на специальный показ мультфильма «Большой кошачий побег»
Порадуй ребенка - выиграй билеты на мультфильм!
12 сентября в кинотеатре Алмаз Синема Гранд в 19.00 состоится специальный показ мультфильма «Большой кошачий побег».
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что ваш диванный любимчик может улететь от вас через окно?
Вариант с охотой на ворону с соседнего дерева и приземлением на асфальт не рассматривается. Дело в том, что он решит отправиться в удивительную Долину Розовых Снов и для этого даже соорудит летательный аппарат. Если не верите в такие сказки - участвуйте в розыгрыше пригласительных билетов на премьерный показ фильма «Большой кошачий побег» и убедитесь сами, что мы вас не обманываем!
Победителей определим рандомным способом 11 сентября.
Викторина только для жителей Казани.
Победители:
fedotova_lesya@***'; ya.cool-dian@***; portfel.90@***; val-bagirova@***; olichr0707@***