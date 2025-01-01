Выиграй книгу Анри Шарьера «Мотылек»

Меню
Дата окончания викторины: 1 октября 2018 10:31
Участвуй в викторине и получи в подарок криминальный бестселлер!

27 сентября в прокат выходит криминальная драма «Мотылек» с Чарли Ханнэмом в главной роли.

Авантюрист по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днём заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу Анри Шарьера, которая легла в основу сюжета нового фильма.

Победителей определим рандомным способом 1 октября.

Победители:

a_n_n_a89@*** lebedev.p.m@*** etek_andrew@*** timmy1202@***

