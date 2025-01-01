Выиграй приз с символикой фильма «Великий уравнитель 2»
Выиграй стильную футболку и кепку от Disney!
6 сентября в прокат выходит боевик «Великий уравнитель 2» с Дэнзелем Вашингтоном в главной роли.
Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.
Победителей определим рандомным способом 10 сентября.
Победители викторины:
vasya_**@mail.ru; komarik_**.03@mail.ru; ro**-guide@yandex.ru
Викторина окончена