Выиграй приз с символикой фильма «Великий уравнитель 2»

Дата окончания викторины: 10 сентября 2018 10:32
Выиграй стильную футболку и кепку от Disney!

6 сентября в прокат выходит боевик «Великий уравнитель 2» с Дэнзелем Вашингтоном в главной роли.

Продолжение истории Роберта Маккола, бывшего агента ЦРУ, который самостоятельно вершит правосудие.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 10 сентября.

Победители викторины:

vasya_**@mail.ru; komarik_**.03@mail.ru; ro**-guide@yandex.ru

Викторина окончена
