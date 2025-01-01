Выиграй приз с символикой фильма «Кристофер Робин» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 28 августа 2018 09:57
2 августа в прокат вышла семейная мелодрама «Кристофер Робин».

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства - медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 28 августа.

Победители:

WSS-2008@***

Fordfocus88@***

petrgalichev@***

Викторина окончена
