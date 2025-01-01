Выиграй билеты на показ фильма «Гоголь. Страшная месть»

27 августа в кинотеатре «Каро 11 Охта» состоится премьерный показ мистического детектива «Гоголь. Страшная месть».

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это. К счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победителей определим рандомным способом 27 августа в 10.00.

Показ пройдет в кинотеатре "КАРО 11 Охта", ТРЦ "Охта Молл", 4-й этаж Сбор гостей в 20.10, начало показа в 21.00.

